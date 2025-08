UFFICIALE: Solbakken ceduto a titolo definitivo al Nordsjaelland (COMUNICATO)

Ola Solbakken e la Roma si salutano. Il norvegese, infatti, è un nuovo giocatore del Nordsjaelland. Questo il comunicato del club giallorosso: "L'AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo Ola Solbakken al Nordsjaelland. Ingaggiato dalla Roma nel mercato di gennaio del 2023, l'esterno norvegese ha collezionato con questa maglia 15 presenze e 1 gol. Nell'ultima stagione ha militato in prestito all'Empoli, in precedenza aveva giocato – sempre a titolo temporaneo – in Giappone nell'Urawa Reds e all'Olympiacos. In bocca al lupo per il futuro, Ola!"

(asroma.com)

