Ufficiale, Reale è un nuovo giocatore della Juve Stabia: "È un grande orgoglio" (VIDEO)

Ora è anche ufficiale: Filippo Reale è un nuovo giocatore della Juve Stabia. Il calciatore ha sostenuto le visite mediche ed è pronto per iniziare la sua nuova avventura. Il classe 2006 ex Roma ha rilasciato anche le prime dichiarazioni dopo la firma del contratto: "È un grande orgoglio per me iniziare questa nuova avventura. Darò tutto per ripagare la fiducia del club e aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi. Non vedo l'ora di scendere in campo, ci vediamo allo stadio"