Trigoria, Pellegrini viaggia verso il recupero: rientro in gruppo previsto per settimana prossima, obiettivo prima convocazione ad agosto

Si avvicina il rientro di Lorenzo Pellegrini. Come riportato dal giornalista de Il Tempo Filippo Biafora, il calciatore della Roma sta aumentando i carichi di lavoro e potrebbe rientrare in gruppo già da settimana prossima. Per la prima convocazione, invece, l'obiettivo è di riaverlo a disposizione per la fine di agosto, ma, molto dipenderà dalle risposte che darà la gamba operata.

Lorenzo #Pellegrini sta aumentando i carichi di lavoro sul campo e la prossima settimana proverà ad affacciarsi in gruppo, per strappare una convocazione già ad agosto. Sensazioni buone, ma dipenderà dalle risposte della gamba operata nelle sedute con i compagni@tempoweb #ASRoma — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) August 12, 2025