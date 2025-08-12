Trigoria, Pellegrini viaggia verso il recupero: rientro in gruppo previsto per settimana prossima, obiettivo prima convocazione ad agosto

12/08/2025 alle 22:28.
pellegrini-trigoria-68

Si avvicina il rientro di Lorenzo Pellegrini. Come riportato dal giornalista de Il Tempo Filippo Biafora, il calciatore della Roma sta aumentando i carichi di lavoro e potrebbe rientrare in gruppo già da settimana prossima. Per la prima convocazione, invece, l'obiettivo è di riaverlo a disposizione per la fine di agosto, ma, molto dipenderà dalle risposte che darà la gamba operata.

 