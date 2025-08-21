“Superiamo gli Ostacoli”: anche in questa stagione inno e conferenze stampa pre-match in Lingua dei Segni con il supporto del Gruppo Toyota

Anche quest'anno le conferenza stampa della Roma e l'inno del club saranno tradotti nella Lingua dei Segni per favorire l'inclusione di tutti i tifosi giallorossi. La società lo ha comunicato sul proprio sito ufficiale:

"L’AS Roma è lieta di annunciare che anche in questa stagione le conferenze stampa pre-match di campionato e l’inno del Club trasmesso allo Stadio Olimpico saranno tradotti nella Lingua dei Segni per favorire l’inclusione di tutti i tifosi giallorossi. Grazie al prezioso contributo offerto da Toyota Motor Italia e KINTO e al supporto di un pool di interpreti di tutte le età facenti parte della community giallorossa e del “Gruppo Sordi Romanisti”, i tifosi non udenti potranno beneficiare anche in questa stagione della traduzione simultanea in Lingua dei Segni delle conferenze stampa di presentazione delle partite di campionato e dell’inno “Roma Roma”, che precede il calcio d’inizio allo Stadio Olimpico.

Con questa iniziativa, che è parte del progetto “Superiamo gli Ostacoli” ideato dal Club per rendere l’esperienza stadio sempre più inclusiva, l’AS Roma e il Gruppo Toyota ribadiscono il proprio impegno per contribuire a promuovere il riconoscimento legale delle lingue dei segni nazionali e un’educazione di qualità in un’ottica bilingue per garantire il pieno sviluppo e la piena realizzazione dei diritti umani delle persone sorde".