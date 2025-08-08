Shakhtar Donetsk, Turan su Eguinaldo: "Non so per quanto tempo lo abbiamo perso". Oggi previsti esami strumentali

Lo Shakhtar Donetsk è in ansia per le condizioni di Eguinaldo, che nella sfida contro il Panathinaikos valida per l'andata del terzo turno dei preliminari di Europa League ha rimediato un infortunio muscolare al flessore della coscia sinistra. Delle sue condizioni ha parlato in conferenza stampa anche il tecnico Arda Turan: "Sono molto rattristato da questo. Ho perso un giocatore e non so per quanto tempo". Nella giornata di oggi il giocatore si sottoporrà ed esami strumentali per capire l'entità del suo infortunio. Guarderà con interesse anche la Roma, dato che il brasiliano classe 2004 è uno dei nomi principali sul taccuino di Massara per rafforzare il pacchetto offensivo.