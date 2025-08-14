Roma-Neom: la gara sarà trasmessa in diretta su Sportitalia

14/08/2025 alle 21:44.
aston-villa-roma-7

A breve la Roma tornerà a fare sul serio in campionato, ma è ancora tempo di amichevoli. Sabato pomeriggio alle 17:00 la Roma di mister Gasperini scenderà in campo contro il Neom per un test. La partita si giocherà a Frosinone, Stadio Benito Stirpe, e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sportitalia. Lo ha annunciato Michele Criscitiello sul proprio profilo X.