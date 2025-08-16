Roma-Neom: dopo la partita colloquio tra Ndicka e alcuni collaboratori e giocatori del club saudita. Per l'ivoriano, poi, scambio di maglia con Zeze

Il calciomercato della Roma è ancora pienamente nel vivo e tra tutte le voci che si susseguono, c'è anche la possibile cessione di Evan Ndicka al Neom, proprio la squadra contro cui i giallorossi hanno disputato la loro ultima amichevole prestagionale. Come ripreso da Francesco Iucca di calciomercato.it, l'ivoriano al termine del match, si è fermato a parlare con alcuni collaboratori e giocatori del club saudita. Inoltre, l'ex Eintracht Francoforte ha anche scambiato la sua maglia con Nathan Zezé, difensore francese approdato al Neom in estate.

?A fine partita, Evan #Ndicka si è fermato a chiacchierare con alcuni giocatori e collaboratori tecnici del #Neom, la squadra accostata con più insistenza all’ivoriano (uno degli indiziati a partire in caso di cessione eccellente per finanziare il resto del #mercato)

