Roma-Neom: dopo la partita colloquio tra Ndicka e alcuni collaboratori e giocatori del club saudita. Per l'ivoriano, poi, scambio di maglia con Zeze

16/08/2025 alle 21:13.
Il calciomercato della Roma è ancora pienamente nel vivo e tra tutte le voci che si susseguono, c'è anche la possibile cessione di Evan Ndicka al Neom, proprio la squadra contro cui i giallorossi hanno disputato la loro ultima amichevole prestagionale. Come ripreso da Francesco Iucca di calciomercato.it, l'ivoriano al termine del match, si è fermato a parlare con alcuni collaboratori e giocatori del club saudita. Inoltre, l'ex Eintracht Francoforte ha anche scambiato la sua maglia con Nathan Zezé, difensore francese approdato al Neom in estate.

 