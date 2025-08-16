Roma-Neom: aperta anche la Curva Nord dello Stirpe. Biglietti in vendita

16/08/2025 alle 14:26.
stadio-benito-stirpe-interno

Alle 17 la Roma scenderà in campo a Frosinone pr l'amichevole contro il Neom. IL club giallorosso fa sapere che è arrivata l’autorizzazione all’apertura anche della Curva Nord dello Stadio Benito Stirpe. Sul Vivaticket è infatti attiva la vendita dei biglietti per il settore citato.