Ritiro Roma: la Squadra è arrivata in Inghilterra (VIDEO)

La Roma è arrivata in Inghilterra. Dopo il successo nell’amichevole contro il Lens, la Roma è partita da Lille ed è atterrata all’East Midlands AirPort intorno alle 22:30 (ora locale). La squadra raggiungerà in pullman il centro sportivo di St. George’s Park, a Burton-upon-Trent, sede del ritiro inglese per il secondo anno consecutivo. La squadra di Gian Piero Gasperini si allenerà sui campi del centro federale inglese dal 3 all’8 agosto. Il 6 è in programma l’amichevole contro l’Aston Villa al Pallet-Track Bescot Stadium di Walsall, a circa 35 chilometri da Burton. Il ritiro terminerà l’8 agosto, quando i giallorossi si sposteranno a Liverpool, dove il 9 agosto sfideranno l’Everton all’Hill Dickinson Stadium, nuovo teatro delle gare casalinghe dell’altro club di proprietà Friedkin