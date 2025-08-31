Rangers-Celtic: pareggio a reti bianche nell'Old Firm

Finisce senza reti l'Old Firm numero 447 della storia tra Rangers e Celtic. Ad Ibrox le due squadre, entrambe avversarie della Roma nella fase a gironi della prossima Europa League, non si fanno del male e si accontentano di un punto a testa. Sorridono di più i biancoverdi, che malgrado la doccia fredda dell'eliminazione nei playoff di Champions League contro il Kairat Almaty, mantiene la vetta della classifica in Premiership. Momento molto negativo invece per i Rangers, che oltre alla scoppola subita sempre nei playoff di Champions contro il Club Brugge (6-0), sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale in campionato (4 pareggi in altrettante partite).