Pruzzo: "Alla Roma servono un paio di titolari in attacco. L'ideale sarebbe uno alla Lookman"

TUTTOMERCATOWEB.COM - Roberto Pruzzo, storico bomber della Roma, ha rilasciato un'intervista al portale che si occupa di calciomercato e tra i vari temi trattati si è soffermato sulla squadra giallorossa e sulla caccia ai rinforzi nel reparto offensivo. Ecco le sue dichiarazioni: "Servono un paio di titolari in avanti. In difesa la squadra giallorossa numericamente è a posto, con cinque difensori per tre ruoli. Gasperini ora sta lavorando per cercare di trovare un'identità e in avanti è alla ricerca di un po' più di qualità".

Quale potrebbe essere l'attaccante ideale per la Roma?

"Due centravanti ci sono, uno è Dovbyk, l'altro il ventenne Ferguson su cui è giusto lavorarci. Non so se la Roma cerca un terzo attaccante, io credo che l'ideale sarebbe uno alla Lookman, un esterno veloce che salti l'uomo e faccia anche qualche gol".

VAI ALL'INTERVISTA ORIGINALE