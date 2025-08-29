Pisa-Roma: c'è il definitivo ok anche per data e orario. Si giocherà domani alle 20.45

Il benedetto 'sì' è arrivato: Pisa-Roma si giocherà domani sabato 30 alle ore 20,45 all’Arena Garibaldi. La Commissione provinciale di vigilanza riunitasi stamani per il verdetto finale sull’idoneità dell’impianto ha dato parere favorelvole. Un appuntamento che era considerato una formalità, dopo il sopralluogo positivo di ieri e il lavoro frenetico delle ultime settimane per adeguare lo stadio agli standard richiesti dalla Lega Serie A.