Pisa-Roma, Carboni: "Domani dovremmo avere tutte le certificazioni, altrimenti la partita potrebbe slittare di un giorno"

TELERADIOSTEREO - L’ex capitano giallorosso Amedeo Carboni, oggi coinvolto nella ristrutturazione/restyling dell’Arena Garibaldi è intervenuto ai microfoni dell'emittente radiofonica e ha parlato del possibile rinvio di Pisa-Roma:

Come procedono i lavori?

"Speriamo di arrivare a far tutto, perché il tempo era veramente poco per rifare tutto. Stiamo lottando contro il tempo e domani dovremmo avere tutte le certificazioni. È la cosa più importante".

Il sindacato di polizia, però, ha chiesto il rinvio del match per motivi di sicurezza e agibilità.

"La ristrutturazione comporta certificazioni soprattutto a livello di sicurezza per la gente che viene allo stadio. Stiamo lavorando in più di cento persone, dall’elettricista all’idraulico".

E se le certificazioni non arrivassero entro domani?

"Siamo ottimisti, ma se non dovesse accadere, la partita potrebbe essere posticipata forse di un giorno. Massimo, a lunedì. Prima di tutto viene la sicurezza".