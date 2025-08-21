Petrachi: "Gasperini a Roma può fare benissimo. Ranieri dovrà supportarlo e aiutarlo" (VIDEO)

SPORTITALIA - L'ex direttore sportivo della Roma Gianluca Petrachi ha rilasciato un'intervista all'emittente televisiva in cui ha parlato anche della nuova stagione che attende i giallorossi. Nel dettaglio, Petrachi si è espresso su quanto il nuovo allenatore Gian Piero Gasperini possa fare bene alla guida del club capitolino. Di seguito le sue parole:

"Conoscendo Gasperini adesso non sarà felicissimo. L'infortunio di Bailey è un disastro. Lui gli esterni li consuma, Bailey è velocissimo, ha talento e gamba, rispecchia le caratteristiche che lui vuole dell'esterno. A Roma può fare benissimo, confido molto nel lavoro di Ranieri, perché dovrà supportarlo e aiutarlo. Il mister è fumantino, vede il calcio in una sua maniera, e se gli stai dietro ti porta i risultati e ti valorizza i giocatori. Per un direttore sportivo Gasperini è una manna, a volte i giocatori che vanno via dalle sue squadre non fanno bene per come lui riesce a tirare fuori il meglio di loro. Roma è un ambiente molto particolare, se è schietto come è stato sempre può fare bene, perché il tifoso romanista apprezza molto la sincerità di direttori e allenatori. E' un tifoso carnale che non ama le prese in giro: uno che dice la verità viene sempre apprezzato".