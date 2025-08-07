Mourinho sfida ancora il Feyenoord, lo show con un giornalista olandese: "Ti vedo sempre infelice dopo il ritorno" (VIDEO)

Un altro siparietto di José Mourinho, che riporta alla mente le sfide tra la sua Roma e il Feyenoord. In un video diventato virale sui social, lo Special One, ora allenatore del Fenerbahçe, risponde a un giornalista olandese che gli chiede della sfida di ritorno tra i due club valida per la qualificazione alla Champions League, dopo la vittoria degli olandesi per 2-1 nella sfida di andata a Rotterdam.
"La vedo sempre infelice dopo la gara di ritorno, ma diventeremo buoni amici", replica Mourinho con un sorriso, riferendosi chiaramente alla finale di Conference League vinta a Tirana e alla rimonta per 4-1 all'Olimpico nell'Europa League 2023/24. Poi, l'affondo finale, un avvertimento per il prossimo match: "Benvenuti a Istanbul. Benvenuti a Kadikoy. Benvenuti all'inferno".
2022: Mourinho's Roma beat Arne Slot's Feyenoord to win the UECL final.
2023: Mourinho's Roma lose to Feyenoord in the 1st leg, then smash them 4-1 at the Olimpico in the 2nd leg.
2025: A Dutch reporter asks Mourinho if he will see him in the 2nd leg.
Mourinho's reply…? pic.twitter.com/TJPim5nLoH
— IM?? (@Iconic_Mourinho) August 6, 2025