Mourinho sfida ancora il Feyenoord, lo show con un giornalista olandese: "Ti vedo sempre infelice dopo il ritorno" (VIDEO)

07/08/2025 alle 12:07.
Un altro siparietto di José Mourinho, che riporta alla mente le sfide tra la sua Roma e il Feyenoord. In un video diventato virale sui social, lo Special One, ora allenatore del Fenerbahçe, risponde a un giornalista olandese che gli chiede della sfida di ritorno tra i due club valida per la qualificazione alla Champions League, dopo la vittoria degli olandesi per 2-1 nella sfida di andata a Rotterdam.

"La vedo sempre infelice dopo la gara di ritorno, ma diventeremo buoni amici", replica Mourinho con un sorriso, riferendosi chiaramente alla finale di Conference League vinta a Tirana e alla rimonta per 4-1 all'Olimpico nell'Europa League 2023/24. Poi, l'affondo finale, un avvertimento per il prossimo match: "Benvenuti a Istanbul. Benvenuti a Kadikoy. Benvenuti all'inferno".

 