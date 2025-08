Mourinho in lacrime per la morte di Jorge Costa, capitano del suo Porto: "Un pezzo della mia storia che se ne va" (VIDEO)

Momenti di profonda commozione per José Mourinho durante la conferenza stampa con il suo Fenerbahce. L'allenatore portoghese non è riuscito a trattenere le lacrime nel ricordare Jorge Costa, suo storico capitano ai tempi del Porto, scomparso improvvisamente a 53 anni per un attacco cardiaco. Costa fu il leader della squadra che, sotto la guida dello Special One, conquistò una storica Champions League nel 2004, e il loro legame andava ben oltre il campo.

"È un pezzo della mia storia che se ne va", ha esordito Mourinho con la voce rotta. "Ci sono i capitani e ci sono i leader. Jorge era un leader vero, uno di quei ragazzi che, come dico io, 'puliva la spazzatura' e lasciava che l'allenatore facesse il suo lavoro. Questa è la perfezione per un tecnico". Visibilmente provato, ha poi concluso: "So che lui mi direbbe 'vai a fare la conferenza, vinci la partita e dimenticati di me'. È quello che proverò a fare. Farò il mio lavoro oggi e domani, e poi piangerò dopo".

Jose Mourinho is moved to tears at a Fenerbahce press conference, paying tribute to the captain of his Champions League winning Porto team Jorge Costa.

Costa sadly passed away at the age of 53 due to a heart attack. pic.twitter.com/FZmQ0wji3m

