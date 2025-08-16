Mondiale Rugby Femminile, il messaggio di Ranieri alla Nazionale: "Vi ammiro tanto. Siate unite e divertitevi!" (VIDEO)

Dal 22 agosto al 27 settembre andrà in scena in Inghilterra il Mondiale di Rugby Femminile e tra le protagoniste ci sarà anche l'Italia, inserita nel Gruppo D con Francia, Sudafrica e Brasile. Tra i tanti videomessaggi dedicati alle ragazze del ct Fabio Roselli spicca quello di Claudio Ranieri: "Salve ragazze. State per affrontare un campionato del mondo, una cosa meravigliosa per chi riesce a farlo. Vi ammiro veramente tanto, mettetecela tutta e date libera passione a tutto quello che avete dentro. Ma divertitevi, che è la cosa più importante. Se vi divertirete, farete sempre meglio. Siate unite, difendetevi e aiutatevi l'una con l'altra. E che vinca il migliore, sempre!".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federazione Italiana Rugby (@italrugby)