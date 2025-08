Linares Deportivo: presentata la seconda maglia ispirata alla Roma e a Totti (VIDEO)

In Spagna esiste una squadra che ha appena presentato una maglia totalmente ispirata alla città di Roma e a Francesco Totti. Il club milita nella quarta divisione spagnola e si chiama Linares Deportivo. Il team andaluso ha voluto ispirarsi ai colori giallorossi e al Capitano, riprendendo il concetto di lealtà e di storia eterna. Nel video di presentazione della loro seconda maglia, si susseguono varie immagini di Roma, della Roma e soprattutto di Francesco Totti. Il Linares ha addirittura ripreso una frase della bandiera giallorossa e l'ha aggiunta al retro della maglia. La citazione in questione è: "Se preferisci tifi le squadre forti piuttosto che il club della tua città o regione, non ti piace il calcio, ti piace vincere".

Mucho antes de que se hablara de fútbol, ya existía la ???????. ? ??????? ???????? ??/?? ? ➡️ Próximamente a la venta. #LealtadEterna#EsLoQueEres ? pic.twitter.com/SVjhLBcRSy — Linares Deportivo ?⚒ (@Linares_Dptvo) July 30, 2025