Dopo aver assistito alla vittoria per 2-0 della Roma sul campo del Lens, il direttore sportivo giallorosso Frederic Massara farà ritorno nella Capitale e non seguirà dunque la squadra a Burton Upon Trent. Il dirigente si sposterà poi mercoledì alla volta dell'Inghilterra, dove è in programma la prima amichevole del ritiro britannico contro l'Aston Villa.