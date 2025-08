Lens-Roma: i convocati giallorossi per l'amichevole. C'è Ghilardi, Dybala out ma parte con la squadra. Pellegrini rimane nella Capitale a lavorare

Alle 18:00 la Roma scenderà in campo contro il Lens. Il club giallorosso ha diffuso la lista dei giocatori convocati: non c'è Paulo Dybala, che però si aggrega al gruppo per proseguire del lavoro specifico, mentre capitan Pellegrini rimane a Trigoria a lavorare.

Portieri: Vasquez, Zelezny, Svilar

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Celik, Hermoso, Mancini, Kumbulla, Salah-Eddine, Wesley, Reale, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Romano, Pisilli

Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Cherubini, El Shaarawy.