Kit Away 25/26, dalla maglia ai pantaloncini: la seconda divisa in vendita nei Roma Store (FOTO E VIDEO)

La Roma, insieme ad Adidas, ha svelato oggi il nuovo kit away per la stagione 2025/25. La divisa già da oggi è in vendita nei Roma Store e online. Il nuovo kit Away incarna la potenza e la maestosità dell’Antica Roma attingendo dal mito che avvolge la storia ultramillenaria dell’Urbe. Il pattern su fondo arancione riporta infatti un possente fulmine, simbolo associato a Marte come dio dei duelli e del tuono e padre, per la leggenda, di Romolo e Remo. Il Lupetto di Gratton sul petto, il girocollo e le caratteristiche strisce adidas in nero, rendono ancora più aggressivo e moderno il design del kit. Il nuovo Kit Away 2025/26 sarà indossato per la prima volta sabato 30 agosto in occasione del match all’Arena Garibaldi contro il Pisa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LAROMA24.IT (@laroma24.it)