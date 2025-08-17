Gasperini con lo staff a Latina: pranzo di pesce nel giorno di riposo (FOTO)

Giornata di riposo per la Roma: il gruppo di lavoro di Gian Piero Gasperini, che ha scelto il lungomare di Latina per un pranzo insieme. Il tecnico giallorosso, insieme a tutto il suo staff, si è concesso un momento di relax presso il noto ristorante di pesce "Pietro il Pescatore", approfittando della domenica libera concessa ai giocatori. Un'occasione per ricaricare le energie in vista della ripresa degli allenamenti, fissata per la giornata di domani al centro tecnico Fulvio Bernardini, e l'ormai imminente inizio del campionato.