Fenerbahce: ufficiale l'esonero di Mourinho

29/08/2025 alle 09:49.
Con un comunicato ufficiale, il Fenerbahce ha comunicato l'esonero di Josè Mourinho dopo solo un anno e a seguito dell'eliminazione dei turchi dalla Champions League per mano del Benfica. Questa la nota: "Ci siamo separati da José Mourinho, allenatore dalla stagione 2024-2025. Lo ringraziamo per l'impegno profuso per la nostra squadra e gli auguriamo successo nella sua futura carriera."