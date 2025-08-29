Fenerbahce: ufficiale l'esonero di Mourinho

Con un comunicato ufficiale, il Fenerbahce ha comunicato l'esonero di Josè Mourinho dopo solo un anno e a seguito dell'eliminazione dei turchi dalla Champions League per mano del Benfica. Questa la nota: "Ci siamo separati da José Mourinho, allenatore dalla stagione 2024-2025. Lo ringraziamo per l'impegno profuso per la nostra squadra e gli auguriamo successo nella sua futura carriera."

KAMUOYUNUN BİLGİSİNE Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.… pic.twitter.com/7MpkzNhEN4 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 29, 2025