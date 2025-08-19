Fenerbahce, Mourinho: "Ho vinto il primo trofeo europeo della Roma. Sono uno dei migliori"

SPORTYBET - José Mourinho, tecnico del Fenerbahçe ed ex allenatore della Roma, ha rilasciato una lunga intervista al media brasiliano. Tra la varie domande, una interessa anche i colori giallorossi:

"Vincere la Champions League con il Porto non è la stessa cosa che vincere la Champions League con il Barcellona. Vincere la Champions League con l'Inter non è la stessa cosa che vincere la Champions League con il Real Madrid. Potresti dire: 'Ok, ma eri al Real Madrid e non hai vinto la Champions League'. Io non ho vinto la Champions League, ma ho vinto il campionato e la coppa, ho battuto il Barcellona, la squadra più forte del mondo, e ho interrotto un ciclo di dominio del Barcellona sul Real Madrid. Il mio ultimo titolo UEFA con la Roma è il primo e unico titolo europeo della Roma, quindi le cose che ho fatto non contano solo il numero di titoli che ho vinto, ma il modo in cui l'ho fatti. Sono uno dei migliori; se qualcuno dirà di no, non sarò d'accordo"