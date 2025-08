El Shaa e Cristante in pole per la fascia di Capitan Pellegrini

Lorenzo Pellegrini non si aspettava che la fascia da capitano venisse messa in discussione, ma la grande stima - ricambiata - nei confronti del tecnico Gian Piero Gasperini ha prevalso. Nessuna rottura, quindi: tra i due c'è grande feeling. Lorenzo è molto sereno, prosegue la riabilitazione con il massimo della professionalità e, a cavallo di Ferragosto, sosterrà una visita con il dottor Lempainen (finlandese luminare della chirurgia tendinea,

che in carriera ha lavorato anche con Leonardo Spinazzola). Alla luce degli esami, si deciderà quanto intensificare i carichi. [...] La prima convocazione dell'era Gasperini potrebbe arrivare quindi dopo la pausa delle nazionali, alla terza giornata di Serie A. Con la consapevolezza di poter tornare a vestire la fascia, perché il tecnico non ha mai avuto intenzione di escluderlo, anzi. Nella gerarchia delle presenze (il nuovo parametro di riferimento per la fascia, come spiegato dal mister), Lorenzo - con 316 apparizioni - è vicinissimo ai numeri di El Shaarawy (320) e Cristante (318). Pellegrini sa di essere al centro del progetto, come dimostrato dal "mi piace" lasciato dal giocatore su Instagram al post di una pagina romanista che ha smontato il caso mediatico intorno alla fascia. Il suo futuro a Trigoria non è mai stato messo in discussione, neanche quando ha saputo di averla persa. E la volontà è chiara: restare alla Roma, la squadra che ama, con la convinzione di voler dare il massimo. [...] Sa di poter fare una grande stagione, non solo in termini di presenze, ma soprattutto di rendimento, visto il gioco esaltante proposto da Gasperini, che intanto aspetta rinforzi per l'attacco e la difesa. [...]

(la Repubblica)