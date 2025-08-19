Dybala, la moglie Oriana: "Paulo al Boca? Devono chiamarlo e lui deve volerlo"

AMERICA TV - Oriana Sabatini, moglie di Paulo Dybala, è stata ospite in una trasmissione televisiva argentina. All'attrice è stato chiesto anche di un possibile futuro del marito al Boca Juniors: "Non dipende da me, sono loro che devono chiamarlo...", la risposta di Oriana, che ha poi replicato all'influencer Eial Moldavsky, grande tifoso xeneize, che si era proposto per chiamare il giocatore e convincerlo: "Ci vuole più di una chiamata di Eial, neanche si conoscono! Non verrà solamente perché lo dice lui". Prima di ribadire: "Devono chiamarlo e lui deve volerlo".