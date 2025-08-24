Damiano David: 'Critiche ai tifosi o al Bologna? No, solo all'arbitro..'

Damiano David fa chiarezza dopo lo sfogo di ieri sera a conclusione di Roma-Bologna. L'ex leader dei Maneskin era stato inquadrato al triplice fischio di Zufferli mentre inveiva contro qualcuno. E quel qualcuno, come testimonia il suo post, era proprio Zufferli..

Giusto per chiarire, le mie pacatissime critiche non erano assolutamente dirette ai tifosi o alla squadra del Bologna, che stimo e rispetto. Ce l’avevo con quello vestito di giallo con fischietto :) Forza Roma sempre

Forza Roma sempre ?♥️ — Damiano David (@daviddamiano99) August 24, 2025

