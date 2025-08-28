Conferenza, Allegri: "Gimenez? È l'unica punta, ci aspettiamo tanto da lui". E su Jimenez: "Non è successo niente"

Nel corso della conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Lecce, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha parlato di due giocatori accostati alla Roma nelle ultime settimane, l'attaccante Santiago Gimenez e il terzino Alex Jimenez, facendo chiarezza sulla loro posizione in rossonero.

Particolarmente nette le parole su Santiago Gimenez. A chi gli chiedeva un parere sull'attaccante messicano, Allegri ha risposto di fatto blindandolo: "Santi Gimenez è un ottimo giocatore, io lo conosco da 20 giorni ed è l'unica punta che abbiamo, è un buon giocatore e ci aspettiamo molto da lui".

L'allenatore ha poi trovato modo di parlare anche di Jimenez, spegnendo sul nascere le voci relative a presunti problemi disciplinari. Riguardo a presunti ritardi o "piccole ribellioni", Allegri ha minimizzato: "I ritardi li fanno tutti, chi all'inizio e chi alla fine. Non ho assolutamente niente contro Jimenez, che è un buon giocatore, non è successo assolutamente niente".