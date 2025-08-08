Conference League, St. Patrick's-Besiktas 1-4: Abraham show e tripletta in 29 minuti (VIDEO)

Al Tallaght Stadium di Dublino è andata in scena la partita tra il St. Patrick's Athletic e il Besiktas, valida per l'andata del terzo turno dei preliminari di Conference League e terminata con il risultato di 1-4 in favore degli ospiti. Il protagonista assoluto del match è stato Tammy Abraham, ceduto a inizio luglio dalla Roma al club turco con la formula del prestito oneroso (2 milioni di euro) con obbligo di riscatto condizionato a 13: il centravanti inglese si è scatenato nel primo tempo e ha messo a segno una tripletta. L'attaccante si è sbloccato al 14' (tocco a porta sguarnita) e si è ripetuto al 23' (scavetto dopo un assist di tacco di Joao Mario) e al 43' (calcio di rigore), siglando cosi il quarto gol in tre partite.