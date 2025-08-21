Comitato Pro Stadio della Roma: "Sabato in tribuna Tevere striscione a sostegno del nuovo impianto"

Il Comitato Pro Stadio della Roma ha pubblicato un comunicato tramite i propri canali social. Il gruppo esporrà in tribuna Tevere uno striscione a sostegno della rapida realizzazione del nuovo impianto. La nota:

"Il Comitato cittadino “Pro Stadio della Roma” è pronto a lanciare un messaggio forte e chiaro.

Sabato 23 agosto, in occasione della partita Roma–Bologna allo Stadio Olimpico, sarà esposto nella tribuna Tevere uno striscione a sostegno della rapida realizzazione del nuovo impianto sportivo giallorosso. L’iniziativa, voluta dal direttivo del Comitato, punta a sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica sull’importanza di un progetto atteso da anni, che dovrebbe sorgere nel quartiere Pietralata. Per i promotori, il nuovo stadio non rappresenta soltanto un passo fondamentale per la società sportiva, ma anche un’occasione di sviluppo, occupazione e modernizzazione per l’intera città. Il Comitato, che quotidianamente porta avanti un impegno costante sui social e sul territorio, rinnova così il proprio appello a favore di una rapida approvazione e realizzazione dell’opera.

“Roma e i suoi tifosi meritano uno stadio moderno e funzionale – sottolinea il direttivo – e non c’è più tempo da perdere”.