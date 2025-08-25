Cobolli: "Cosa faccio a New York nel giorno libero? Vado al Roma Club" (VIDEO)

Flavio Cobolli, impegnato agli US Open a Flushing Meadow, ha rilasciato un'intervista a Super Tennis, ricordando ancora una volta il suo amore per la Roma. Al tennista è stato infatti chiesto che cosa gli piacerebbe fare a New York durante il giorno libero. "Andare al Roma Club!", ha risposto Cobolli.

Guarda fino alla fine per scoprire le priorità di Flavio Cobolli a New York ?? ? Tutto lo #USOpen è in diretta in chiaro su SuperTennis pic.twitter.com/jSPSNKzE0d — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) August 24, 2025