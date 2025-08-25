Cobolli: "Cosa faccio a New York nel giorno libero? Vado al Roma Club" (VIDEO)

25/08/2025 alle 12:15.
Flavio Cobolli, impegnato agli US Open a Flushing Meadow, ha rilasciato un'intervista a Super Tennis, ricordando ancora una volta il suo amore per la Roma. Al tennista è stato infatti chiesto che cosa gli piacerebbe fare a New York durante il giorno libero. "Andare al Roma Club!", ha risposto Cobolli.