Cessione Zalewski, esposto del Codacons: "Possibile plusvalenza fittizia, si chiede indagine"

La cessione dell'ex romanista Nicola Zalewski, passato quest'estate dall'Inter all'Atalanta, finisce nel mirino del Codacons. L'associazione dei consumatori ha annunciato di aver presentato una segnalazione alla Procura della Repubblica di Milano e alla Procura Federale della FIGC per una presunta plusvalenza fittizia legata all'operazione.

L'esposto ripercorre le tappe del trasferimento del giocatore: passato dalla Roma all'Inter in prestito il 1° febbraio 2025, è stato riscattato dai nerazzurri il 23 giugno per 6 milioni di euro. Meno di due mesi dopo, il 17 agosto, Zalewski è stato ceduto a titolo definitivo all'Atalanta per 16 milioni, generando una plusvalenza di 10 milioni per le casse dell'Inter.

Il Codacons sottolinea come, nel suo periodo all'Inter, il giocatore abbia totalizzato appena 553 minuti in campo. L'associazione ha calcolato che "il valore di mercato del calciatore si è incrementato di circa 18.083 Euro per ogni minuto effettivamente giocato". Un aumento definito "sproporzionato rispetto al reale utilizzo sportivo" del calciatore.

Secondo la segnalazione, questa operazione potrebbe configurare "una sovrastima fittizia del valore del calciatore, a fini di manipolazione del bilancio societario". Per questo motivo, il Codacons ha chiesto alle procure competenti di avviare "un'indagine approfondita e tempestiva" per accertare la congruità dei valori economici dichiarati e verificare la presenza di eventuali plusvalenze gonfiate.

(codacons.it)

