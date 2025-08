Capitano Roma, Gasperini detta le regole: "La fascia a chi ha più presenze". Corsa a tre tra El Shaarawy, Cristante e Pellegrini

Una regola chiara, meritocratica e senza spazio a interpretazioni. Nell'intervista rilasciata al termine dell'allenamento odierno, Gian Piero Gasperini ha stabilito il criterio per l'assegnazione della fascia da capitano della Roma, una 'competizione' che, numeri alla mano, vede protagonisti El Shaarawy, Cristante, l'attuale capitano Pellegrini e Mancini.

Interrogato sull'argomento, il tecnico ha fugato ogni dubbio: "Non c’è questo problema. Ho sempre dato la fascia a chi ha più presenze in squadra. Non ci sono altre gerarchie".

Una dichiarazione che di fatto azzera le gerarchie preesistenti e rende la fascia 'mobile', legata esclusivamente all'anzianità in giallorosso del giocatore che scenderà in campo. Di partita in partita, sarà dunque il calciatore con più gettoni a indossarla.

Stando ai dati attuali, la corsa è apertissima e si gioca sul filo di pochissime presenze. Questa la classifica dei veterani in rosa:

Stephan El Shaarawy: 320 presenze

Bryan Cristante: 318 presenze

Lorenzo Pellegrini: 316 presenze

Gianluca Mancini: 274 presenze