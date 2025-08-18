Calciomercato Roma: idea Piccoli se parte Dovbyk. Piace anche alla Fiorentina

Ultime due settimane di mercato intense per la Roma. Oltre all'esterno offensivo, infatti, il club giallorosso vuole provare a regalare a Gasperini anche un altro attaccante centrale. Come scrive il portale dedicato al mercato, la Roma potrebbe pensare a Roberto Piccoli qualora dovesse uscire Dovbyk. Sul giocatore l'interesse anche della Fiorentina: per i viola sarebbe un'opzione una volta ceduto Beltran. Il Cagliari considera Piccoli un elemento fondamentalenon ha intenzione di cederlo a meno di 25 milioni di euro.
(tmw.com)