Bologna, lesione di primo grado del bicipite sinistro per Holm: out contro la Roma

Tegola per il Bologna a pochi giorni dall'esordio in campionato contro la Roma. Il tecnico Italiano che dovrà fare a meno di Emil Holm. Gli esami strumentali svolti dal giocatore svedese hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite sinistro che lo terrenno fuori dai giochi per circa 3 settimane, saltando così la prima gara di campionato contro i giallorosso. Ecco di seguito il comunicato del Bologna: "Gli esami cui è stato sottoposto Emil Holm hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite sinistro, con tempi di recupero di 3 settimane"

(bolognafc.it)

