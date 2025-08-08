Bologna, lesione al polpaccio per Ferguson: out 3 settimane. Salterà l'esordio con la Roma

Tegola per il Bologna in vista dell'inizio di stagione. Lewis Ferguson nel corso dell'ultimo allenamento ha riportato un infortunio al polpaccio che lo terrà fuori per circa 3 settimane, salterà dunque la prima giornata contro la Roma. Questo il comunicato del club felsineo: "Lewis Ferguson, in seguito a un risentimento accusato in allenamento, ha riportato una lesione di primo grado al polpaccio sinistro. Nei prossimi giorni svolgerà terapie e allenamento differenziato. I tempi di recupero sono di circa tre settimane."

(bolognafc.it)

VAI AL COMUNICATO