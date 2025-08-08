Aston Villa-Roma: il Codacons diffida Dazn dopo i disservizi durante l'amichevole

L’amichevole tra Aston Villa e Roma, andata in scena al Bescot Stadium di Walsall, ha registrato una serie di disservizi da parte di Dazn durante lo streaming. E il Codacons, l’associazione in difesa dei consumatori, ha diffidato l'emittente. Ecco il comunicato.

“Il Codacons ha inviato oggi una diffida formale a Dazn Italia in seguito al disservizio tecnico verificatosi durante la trasmissione dell’amichevole estiva Aston Villa-Roma, che ha compromesso in modo sostanziale la fruizione della partita per centinaia di migliaia di abbonati. Il servizio streaming offerto dalla piattaforma, già da anni oggetto di numerose critiche da parte degli utenti per frequenti blocchi, interruzioni, bassa qualità delle immagini e assistenza clienti insufficiente, sembrerebbe continuare a mostrare una qualità inaccettabile in rapporto al costo richiesto per gli abbonamenti e agli aumenti dei prezzi richiesti ai clienti. Pertanto il Codacons ha diffidato Dazn al riconoscimento di un mese gratuito di abbonamento a tutti gli utenti coinvolti come forma minima di ristoro per il danno subito, chiedendo un urgente e concreto miglioramento del servizio tecnico e di assistenza, per evitare il ripetersi di simili disservizi unitamente all’impegno nel rispettare quegli standard di diligenza e trasparenza imposti dalla normativa a tutela dei consumatori. La diffida è stata inviata per conoscenza anche alla Lega Serie A, che andrebbe considerata responsabile oggettiva in quanto assegnataria dei diritti audiovisivi e obbligata a esercitare un controllo efficace sui soggetti cui vengono affidati tali diritti. Questa situazione è l’ennesima dimostrazione di come il mercato italiano non abbia ancora trovato un modello efficiente e rispettoso dei diritti degli spettatori nel passaggio al sistema di trasmissione via streaming. È indispensabile che Dazn e la Lega Serie A si assumano le proprie responsabilità, riconoscano i disagi arrecati e garantiscano tempestivi e concreti correttivi. Il Codacons si riserva infine ogni ulteriore azione, anche giudiziale, per tutelare gli utenti danneggiati e contestare le condotte scorrette di Dazn e della Lega Serie A”.

(codacons.it)

