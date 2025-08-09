Aston Villa-Roma, DAZN precisa: "I problemi tecnici a inizio partita non dipesi da noi"

L'inizio di partita di Aston Villa-Roma, trasmesso da DAZN, ha incontrato qualche intoppo e per un paio di minuti la visione dell'amichevole è stata interrotta agli utenti per alcuni problemi tecnici. Problemi però che non sono dipesi da DAZN, come ha comunicato l'emittente: "L’inizio dell'amichevole di partita è stato interrotto per un calo di corrente avvenuto allo stadio in Inghilterra. La produzione della partita non è curata né dalla Roma, né da DAZN, ma è della squadra di casa: il segnale viene ricevuto direttamente dalla regia presente sul posto".