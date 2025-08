Ci saranno presto novità per quanto riguarda il nuovo sponsor della Roma. Come scrive l'edizione online del quotidiano romano, il club giallorosso sarebbe in trattativa con due colossi come Google e Red Bull, marchi che potrebbero comparire sulle maglie giallorosse già a partire dalla prossima stagione. Uno dei due potrebbe essere proprio il main sponsor. L'intenzione della Roma è quella di ricavare una cifra intorno ai 25 milioni di euro.

(corrieredellosport.it)

