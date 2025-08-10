As Roma: in vendita sul sito del club la nuova maglia per i portieri (FOTO)

Novità per quanto riguarda il nuovo kit della Roma firmato Adidas per la stagione 2025/25. Sul sito del club, infatti, è in vendita da oggi la nuova maglia per i portieri: sarà verde con dettagli bianchi e il logo ASR. 100 euro il costo della divisa. Questi gli ulteriori dettagli della maglia: "La maglia portiere AS Roma è stata creata da Adidas in tessuto elasticizzato per offrire una vestibilità aderente e favorire la libertà di movimento nel raggiungere ogni angolo della porta. La tecnologia antiumidità AEROREADY aiuta a mantenere la pelle asciutta dal primo all'ultimo minuto. Realizzata integralmente con materiali riciclati, un’azione decisiva per difendere l’ambiente dall’inquinamento."

(store.asroma.com)

