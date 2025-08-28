Affare Sancho, l'intermediario Morabito: "Nessun rifiuto dal giocatore, ma l'operazione è definitivamente arenata"

Sfumato l'obiettivo Jadon Sancho, spuntano i retroscena sulla trattativa che per settimane ha tenuto banco in casa Roma. A parlarne è Vincenzo Morabito, intermediario dell'operazione, intervenuto ai microfoni di Radio CRC per spiegare i motivi del mancato arrivo dell'esterno inglese.

L'intermediario ha confermato l'esistenza di una trattativa ben avviata, basata su un prestito con obbligo di riscatto, definita "l'offerta più vantaggiosa per il club". La trattativa si è rivelata complessa: "Da lì è iniziato un calvario con la dirigenza guidata da Massara che si è concluso con un nulla di fatto", ha dichiarato Morabito.

L'intermediario ha poi precisato un punto fondamentale, smentendo di fatto le ricostruzioni circolate finora: "Sancho non ha mai ribadito il suo 'no' alla Roma, né i dirigenti hanno ricevuto un rifiuto diretto dal giocatore. Quando la pista Sancho era ancora aperta, il procuratore ha tirato fuori il cartellino di Tyreique George, classe 2006 del Chelsea. Il club inglese ha chiesto 25 milioni. Gasperini avrà chiesto qualcosa di più e alla Roma le aspettative sono diventate più consistenti". L'operazione Sancho è quindi da considerarsi, secondo l'intermediario, "definitivamente arenata".