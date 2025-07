In questi giorni sta andando in scena a Londra il torneo di Wimbledon, uno dei più iconici nel mondo del tennis. Tra i protagonisti di oggi c'è il romano e romanista Flavio Cobolli, il quale sta affrontando il ceco Jakub Mensik nel match valido per il terzo turno. Sono tanti i sostenitori presenti sul campo numero 12 dell'All England Club e tra loro c'è anche un tifoso della Roma che ha portato con sé una sciarpa giallorossa.

(foto Sky Sport)