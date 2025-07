Toni: "Gasperini ha idee e si può imporre, a Roma può succedere di tutto"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Luca Toni si è soffermato anche sulla Roma, squadra in cui ha militato nel 2010 sfiorando lo Scudetto. Di seguito i passaggi in questione.

È tornata la moda del nove vero, come era lei.

"Meno male, sono contento di vedere Dzeko a Firenze e mi incuriosisce Immobile a Bologna. Abbiamo perso Retegui che è andato in Arabia, ma la Roma ha preso Ferguson e Gasp esalta sempre i suoi attaccanti [...]".

Che impressione si è fatto sulla Roma di Gasperini?

"È cambiato il modo di gestire gli allenamenti e un po' tutto. Gasp ha idee e si può imporre, ma Roma è una piazza importante in cui può succedere di tutto. È troppo presto per sbilanciarsi".

(gasport)