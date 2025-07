Terminata da poco l'avventura di Florent Ghisolfi alla Roma, sostituito da Frederic Massara, il francese si accasa al Sunderland. Come annunciato dal club inglese su X, Ghisolfi è il nuovo direttore sportivo della società promossa in Premier League, in cui milita anche Enzo Le Fée.

Sunderland AFC is pleased to confirm the appointment of Florent Ghisolfi as the Club’s new Director of Football.

— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) July 2, 2025