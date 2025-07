Siparietto Totti-Di Canio: "Caso Inter? Situazione non recuperabile. Tra noi c'era lo sfottò vero e il rispetto"

Un siparietto inatteso tra due vecchi rivali: Francesco Totti e Paolo Di Canio, ex bandiere di Roma e Lazio, si sono ritrovati ad Anzio per le finali del Grand Slam Padel Show Vip e, intercettati da Sky Sport, hanno commentato il recente "caso" scoppiato in casa Inter tra Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu. Di Canio è stato netto nei confronti del capitano nerazzurro: "Non è stata solamente una frecciata, ma un qualcosa di devastante quella che ha lanciato pubblicamente verso un compagno di squadra. [...] In questo caso Lautaro è stato il braccio armato della società".

Francesco Totti ha avanzato la necessità di una separazione: "Concordo che sia ormai una situazione difficilmente recuperabile e che sia meglio che si separino". L'ex capitano giallorosso ha però allargato il ragionamento, coinvolgendo la dirigenza interista: "Anche perché non ha parlato solamente il capitano, ma anche il direttore sportivo, il Ceo, il presidente, quando ci si mettono tutti non è facile... Una situazione non bella comunque per la gente dell'Inter".

I due hanno poi ricordato con piacere la rivalità dei loro derby: "C'era lo sfottò quello vero, ma sempre all'insegna del massimo rispetto", ha sottolineato Totti. Poi ancora Di Canio a chiudere il siparietto: "Se ci tolgono anche le prese in giro è tutto finito."

