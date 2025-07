Roma, striscione di protesta per il costo dei biglietti per la sfida col Cannes: "20€ per un'amichevole non le avrebbe chieste neanche Marisa delle Tre Fontane" (FOTO)

Oggi pomeriggio alle 18:00 la Roma sfiderà al Tre Fontane il Cannes, altro club di proprietà dei Friedkin, per la quarta amichevole pre campionato. Lo stadio sarà pieno di tifosi giallorossi (previsti 4000 spettatori) ma nonostante ciò non mancano le polemiche: nella notte è infatti apparso davanti l'impianto uno striscione di protesta per il prezzo dei biglietti (20€), considerato troppo elevato per il tipo di sfida che si andrà ad assistere: "20€ per un'amichevole non le avrebbe chieste neanche Marisa delle Tre Fontane..."La più romanista delle pu**ane!"".