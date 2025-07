Roma-Cannes: le info per i tifosi. Cancelli aperti alle 16

Cancelli aperti alle 16:00 in vista del match di oggi fra Roma e Cannes. Il club giallorosso ha pubblicato sul proprio sito la consueta nota pre-partita per informare i primi tifosi circa le modalità di accesso allo stadio, oggi il Tre Fontane. La nota:

"Giovedì 31 luglio alle ore 18:00 è in programma il quarto test dell'estate giallorossa, Roma-Cannes. L'amichevole contro la squadra francese si disputerà presso lo stadio "Tre Fontane" (in via delle Tre Fontane, zona Eur). I biglietti per assistere al match sono sold out, dunque non è prevista la vendita in loco di ulteriori tagliandi.

Info per l'accesso

I cancelli dell'impianto apriranno alle 16:00. Per favorire l'afflusso dei tifosi, si consiglia di arrivare con congruo anticipo per evitare assembramenti e code agli ingressi, dove verrà effettuato il controllo del regolare titolo d’accesso e del documento d’identità. Per questa gara non è consentito il cambio utilizzatore".

(asroma.com)

