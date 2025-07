Dopo la prima sgambata di ieri contro il Trastevere, e in attesa della prima uscita probante contro il Kaiserlautern il 26 luglio, la Roma nei prossimi giorni sarà impegnata in un altro test amichevole. Secondo quanto riportato da Filippo Biafora su Manà Manà Sport, il 24 luglio la squadra di Gasperini scenderà in campo contro l'UniPomezia.

(Manà Manà Sport)