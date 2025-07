Porto, ufficiale: Francesco Farioli è il nuovo allenatore

Ora è ufficiale, Francesco Farioli riparte dal Porto. Dopo l'addio all'Ajax, l'allenatore italiano vivrà una nuova avventura all'estero, questa volta in Portogallo alla guida dei Dragoes. Lo ha annunciato il club biancoblù attraverso una nota ufficiale, specificando come il tecnico abbia firmato un biennale fino a giugno 2027. Nelle scorse settimane il nome di Farioli era stato accostato anche alla Roma, che ha poi deciso di virare su Gian Piero Gasperini.

"Francesco Farioli è il nuovo allenatore dell'FC Porto dopo aver siglato un contratto valido per le prossime due stagioni, fino al giugno 2027. Nato 36 anni fa a Barga, in Toscana, ha iniziato ad allenare i portieri in tre squadre secondarie del suo paese - Margine Coperta, Fortis Juventus e Lucchese - prima di recarsi in Medio Oriente per lavorare all'Aspire Academy e con le squadre giovanili del Qatar. Alla fine del 2017 è tornato in Italia per entrare nello staff tecnico di Roberto De Zerbi a Benevento e Sassuolo. Nell'estate del 2020 si trasferisce in Turchia, dove debutta come responsabile del Karagümrük e dell'Alanyaspor. Nel luglio 2023 riceve un invito dal Nizza e i suoi buoni risultati nel campionato francese lo portano in Olanda. Dopo una stagione sulla panchina dell'Ajax, si trasferisce nella città dell'Invicta e assume il ruolo di allenatore dell'FC Porto", si legge nella nota del club lusitano.