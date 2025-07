Pedretti (ex all. El Aynaoui): "Pressa bene, bravo nell'uno contro uno. Miglior posizione per lui? Centrocampista difensivo"

IL ROMANISTA - Benoit Pedretti, ex giocatore e soprattutto ex allenatore di Neil El Aynaoui ai tempi del Nancy, ha risposto alle domande del quotidiano e ha tracciato l'identikit del nuovo centrocampista della Roma. Ecco le sue parole:

"Neil è sempre stato un buon giocatore fin dal settore giovanile, con un volume di gioco di alta qualità. È un giocatore che ascolta, lavora e cerca di progredire. La sua ascesa è stata rapida, perché 3 anni fa giocava nella terza divisione francese, ma quando è arrivato a Lens è stato in grado di alzare il suo livello di gioco e di fare due stagioni molto importanti. Il suo margine di miglioramento consiste nel continuare a sviluppare la propria qualità tecnica, migliorando il gioco lungo".

Fuori dal campo: "Neil è un ragazzo intelligente, interessato a molti sport ma piuttosto tranquillo nella sua vita. Suo padre è l'ex tennista Younes el Aynaoui, che gli ha trasmesso i valori dello sport ad alto livello. La sfida che dovrà affrontare è quella mentale, di adattarsi a una città come Roma e a un club come l'AS Roma, che è molto mediatico e i cui tifosi possono essere esigenti e difficili in caso di risultati o prestazioni sottotono".

Sulla compatibilità con Gasperini: "Sì, credo che si sposa bene col gioco del nuovo allenatore, perché è in grado di pressare bene, corre molto ed è molto interessante nel calciare la palla o nel volerla ricevere. È anche molto bravo nell'uno contro uno. Credo che la sua posizione migliore però sia a centrocampo, come centrocampista difensivo o come centrocampista dinamico. Dietro l'attaccante penso che gli manchi un po' di tecnica necessaria per quella posizione".

